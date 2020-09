Partita del cuore per Anffas Ostia: si scende in campo l’11 ottobre al Pescatori

Ostia – “Vogliamo ringraziare di cuore la Nazionale Italiana Poeti, la Nazionale Italiana dei Sosia e quella dei Giornalisti Rai per aver organizzato il prossimo 11 ottobre 2020 alle ore 15:30, presso il campo Pescatori Ostia, un triangolare di calcio che avrà Anffas Ostia protagonista”. Così, in una nota stampa, Anffas Ostia, associazione famiglie e persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

“Un gesto nobile e sincero, – commenta Anffas Ostia – che va al di là del semplice evento, ma al contrario testimonia un percorso fondamentale che si sta costruendo insieme a queste bellissime realtà per abbattere le barriere della diffidenza. Oggi più che mai c’è assoluto bisogno di iniziative che aggreghino e lancino messaggi positivi e di speranza”.

“Inviamo a tutti i cittadini – conclude – con un appello: venite allo stadio il prossimo 11 ottobre e insieme gettiamo le basi per un futuro più bello e sincero. I sorrisi dei nostri ragazzi sono contagiosi”.

