Tre donne svaligiano un supermercato di Formia: bottino di tonno, parmigiano e alcolici

Formia – Sono accusate di furto aggravato per aver rubato 200 scatolette di tonno, 6 forme di parmigiano e numerose bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di euro 850 circa.

Sono tre le razziatrici di supermercati che hanno fatto incetta di generi alimentari prima in un centro commerciale di Formia per poi dirigersi nel cassinate e mettere a segno un ulteriore colpo.

Le tre donne una 19enne, una 28enne e una 23enne sono state fermate dai carabinieri in auto mentre cercavano di scappare. Nell’auto è stato trovato il bottino di generi alimentari. Le tre donne hanno detto di aver acquistato la merce ma le telecamere del supermercato di Formia e quello del cassinate hanno dimostrato che si era trattato di un furto.

I prodotti sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre le tre ladre sono state arrestate e sono in attesa del rito direttissimo.