Cinema all’aperto in autunno nel IX Municipio, Cucunato: “Utile per prendersi l’influenza”

Roma – Dopo il flop dedicato al relax e al fitness, con tanto di ombrelloni e sdraie per i cittadini e i residenti al centro Elsa Morante al Laurentino, adesso arriva il cinema all’aperto in pieno autunno.

“Vedere un film sotto la pioggia che imperversa in questi giorni non solo e più romantico sostiene – Piero Cucunato, Consigliere di Roma Capitale e capogruppo della Lega al IX Municipio Eur – ma garantisce il passaggio diretto dalla visione del film alla quarantena per l’influenza”.

“Quando apprendo le decisione della giunta del M5s all’Eur, sembra di stare a ‘scherzi a parte’ – sottolinea il Consigliere Cucunato -. Siamo passati dal flop dello stabilimento Urbano, al cinema all’aperto sotto la pioggia, adesso mi aspetto per Natale la ‘sagra del gelato’ dentro la fredda stazione della Metro a Palasport”.

“Avevamo suggerito il cinema all’aperto nei mesi di Giugno e Luglio in Commissione Cultura, nelle piazze dei nostri quartiere – sostiene il Consigliere Piero Cucunato – invece ci propongono ed impongono ‘Elsa sotto le stelle’ una rassegna che arriva nel mese di ottobre, nei giardini esterni del Centro Culturale Elsa Morante, con proiezioni di film di notte ed infrasettimanali ”.

“L’ennesima scelta sciagurata di una giunta del M5S, che mortifica le associazioni del nostro territorio e la storia culturale del nostro Municipio – sostiene il Consigliere della Lega, Piero Cucunato -. Era già una forzatura aver portato in un posto di cultura come il Centro Elsa Morante gli stabilimenti urbani di città, poi diventati un flop e uno spreco di risorse, figuriamoci fare cinema all’aperto in autunno, di notte e per giunta con la diminuzione delle temperature e l’aumento dei casi di Covid 19 oltre alla presenza della prima influenza stagionale”.

“Dispiace ancora una volta – conclude il Consigliere della Lega Piero Cucunato – che invece di ottimizzare le risorse disponibili ascoltando le esigenze dei territori e dei cittadini, quest’amministrazione a cinque stelle mostra una incapacità di gestione della cosa pubblica che i Romani vogliono presto dimenticare.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur