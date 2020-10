Dimentica lo zaino pieno di droga sul treno per Roma: chiede aiuto alla Polizia per ritrovarlo

Roma – Un viaggiatore si rende conto di aver dimenticato il proprio zaino dentro il treno regionale, una volta sceso alla banchina della stazione Tiburtina.

L’uomo pur di recuperare la propria borsa, ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia Ferroviaria presente nella stazione romana.

Gli agenti hanno individuato lo zaino nel giro di poco tempo, aiutati dall’intervento del Polfer presente alla stazione di Orte (dove peraltro era diretto il treno).

La vicenda diventa comica quando i poliziotti nei controlli di rito dello zaino, al suo interno ritrovano mezzo kg di marijuana e un centinaio di pasticche di Rivotril.

Per il viaggiatore di 27 anni è scattata subito la denuncia in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata dalle Forze dell’Ordine.

