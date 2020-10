Fiumicino, dal 6 ottobre al via il servizio mensa nelle scuole: ecco come iscriversi

Fiumicino – “Sarà attivo da martedì prossimo, 6 ottobre, il servizio di refezione scolastica, coordinato ed organizzato dalla Sodexo Italia S.p.A., la società che ha vinto il nuovo appalto di gestione delle mense scolastiche nel Comune di Fiumicino”. Lo annuncia l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio.

“Il servizio martedì partirà nelle scuole dove sarà garantita la presenza del personale didattico a tempo pieno – spiega – mentre al momento resteranno escluse le strutture statali nelle quali non c’è ancora un numero sufficiente di insegnanti per garantire l’orario prolungato e quindi la possibilità per gli studenti di usufruire della mensa”.

“Con il passaggio alla nuova ditta – aggiunge Calicchio – sono state reintegrate tutte le operatrici che già lavoravano con la precedente gestione e che, proprio in questi giorni, hanno seguito un corso, organizzato dalla società, incentrato sull’organizzazione della refezione scolastica durante l’emergenza Covid-19. Alle addette è stata fornita la necessaria documentazione e formazione tecnica specifica in materia igienico-sanitaria per operare in sicurezza presso i diversi istituti scolastici”.

“Comprensibilmente – prosegue – il servizio mensa, alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo, subirà alcune variazioni sia a livello organizzativo che strutturale, ma saranno comunque garantiti i più elevati standard di sicurezza per la preparazione e la distribuzione dei pasti, sia all’interno dei refettori che, dove necessario, direttamente nelle classi”.

“A partire da domani – conclude Calicchio – sarà possibile per i genitori dei nostri studenti procedere all’iscrizione al servizio di refezione scolastica. Basterà collegarsi al sito istituzionale del Comune, www.comune.fiumicino.rm.it., sezione Refezione scolastica”.