Maxi rissa a Fondi: in 20 si azzuffano con mazze e coltelli

Fondi – Erano circa le 22 di ieri sera, quando, sull’Appia, a Fondi, è scoppiata una maxi rissa tra stranieri, circa una ventina di persone, presumibilmente tutte di nazionalità indiana.

Uno scontro violento, dove questa ressa di persone ha usato mazze e coltelli per fronteggiarsi l’uno con l’altro. Ancora al vaglio delle autorità, invece, i motivi che l’hanno scatenata.

Almeno due, infine, le persone rimaste ferite (in molti sono fuggiti prima ancora che arrivassero le Forze dell’ordine) in maniera seria e per le quali è stato tempestivo l’intervento del 118. Sul caso, intanto, proseguono le indagini.

Foto di: Antonio Marzano

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi