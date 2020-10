Ostia, al “Nino Manfredi” va in scena l’omaggio a Trilussa “Li libbri antichi”

Ostia – Quattro gruppi di ragazzi pieni di talento diretti da artisti di caratura nazionale, un percorso artistico e didattico sulla figura del grande poeta romano Trilussa che culminerà in due serate, il 2 e 3 ottobre 2020 al teatro “Nino Manfredi” di Ostia, con la rappresentazione “Li libbri antichi – omaggio a Trilussa”.

Questo in sintesi il progetto finanziato dalla Regione Lazio che Accademia Santa Rita sta portando avanti: una forte valenza didattica, visto il coinvolgimento dei ragazzi più grandi del corso di teatro targato Accademia e dei più meritevoli tra gli studenti che in questi anni hanno seguito i laboratori di teatro nelle scuole tenuti da Santa Rita in collaborazione con Ido, l’Istituto di Ortofonologia che tiene gli sportelli d’ascolto nelle scuole.

Riccardo Barbera, Roberto D’Alessandro, Fabrizio Giannini e Santa Spena, coadiuvati dallo staff di Accademia Santa Rita, hanno guidato i ragazzi nello studio della figura di Trilussa e nell’interpretazione delle sue poesie, al fine di portare in scena quattro brevi performance teatrali che creeranno un’unica grande rappresentazione. I quattro artisti, intervistati da diregiovani.it, hanno spiegato brevemente come si articoleranno le performance e hanno espresso soddisfazione per il livello di coinvolgimento dei ragazzi.

Hanno partecipato al progetto gli alunni frequentanti il corso Menandro avanzato di Accademia Santa Rita e gli studenti delle scuole: liceo artistico ‘Ripetta’, liceo classico ‘Vivona’, liceo classico ‘Anco Marzio’, liceo scientifico ‘Cannizzaro’, liceo scientifico ‘Volterra’ di Ciampino, liceo scientifico ‘Enriques’, istituto ‘Toscanelli’, istituto ‘Tor Carbone’. La direzione artistica è di Beppe Farina, con la partecipazione di: Luca Cardillo, Matteo Pasquinelli, Sara Persichetti, Chiara Pisa e Giacomo Locatelli.

“Li libbri antichi” andrà in scena al teatro ‘Nino Manfredi’ di Ostia il 2 e 3 ottobre alle ore 21:00. Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: santarita.direzione@libero.it.

