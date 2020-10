Covid-19 a Fiumicino, centinaia di tamponi alla scuola di via Varsavia

Fiumicino – “Anche oggi ho voluto constatare di persona come procede la campagna di screening anti-covid che la Asl Roma 3 sta effettuando nelle scuole del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino in un post su Facebook.

“E’ da questa mattina – prosegue il Sindaco – che i ragazzi e le ragazze della scuola primaria di via Varsavia a Parco Leonardo si stanno sottoponendo al tampone con grande senso di responsabilità e bravura. Centinaia di alunni ed alunne composti, in fila indiana, senza alcun lamento, accompagnati dalle loro insegnanti, che a loro volta si sottopongono al tampone, tutti ben accolti e messi a loro agio dagli operatori sanitari, con cui mi congratulo per la professionalità dimostrata in questa delicata situazione. Ringrazio anche la dirigenza scolastica per come sta gestendo la giornata.

I tamponi proseguiranno per tutto il pomeriggio, fino al completamento di tutti i bambini e le bambine che hanno deciso di sottoporsi allo screening”.

“L’adesione, – spiega Montino – come nel caso della scuola media di via Copenaghen, è stata molto alta e di questo voglio ringraziare personalmente i genitori. E’ fondamentale conoscere il numero di contagi da coronavirus all’interno delle nostre scuole, per tutelare la salute dei nostri figli e del personale scolastico e per evitare il propagarsi di focolai”.

“Stiamo già predisponendo una data nei prossimi giorni con la Asl – conclude il Sindaco – per effettuare i tamponi nella scuola Grassi di Fiumicino e poi, a seguire, nelle altre scuole del territorio”.



