Tedesco: “Rendiamo Civitavecchia capitale delle fonti d’energia rinnovabili”

Civitavecchia – Civitavecchia come città pilota nella produzione di energia da idrogeno verde. E’ questo l’obbiettivo finale di Ernesto Tedesco, che questa mattina, 1 ottobre, a Palazzo del Pincio, ha incontrato il professor Marco Agostinelli e l’ingegner Livio De Santoli per discutere dell’impiego di fonti di energia rinnovabili nella città del litorale.

Le due personalità hanno esposto ai vertici dell’Amministrazione comunale la fattibilità di un progetto che possa vedere la città di Civitavecchia, in considerazione della sua specificità, come il luogo dove poter mettere in atto un polo di ricerca e produzione da fonti rinnovabili.

Inoltre, durante il colloquio, si è analizzato l’impatto positivo che il progetto avrebbe sul territorio a livello ambientale ed occupazionale, con la presenza di un polo per la produzione di energia elettrica da “idrogeno verde”.

“Quello che ci è stato prospettato è un percorso assolutamente in linea con i progetti, che abbiamo proposto per la città durante la campagna elettorale dell’anno scorso – ha commentato il Sindaco -. E cioè un’alternativa all’utilizzo di fossili nelle centrali del territorio, gas compreso, anche nella fase di transizione energetica così come è stata finora prospettata”.

“Nel polo non avremmo peraltro soltanto la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di anidride carbonica – ha continuato il primo cittadino -, e quindi in linea con gli impegni sulla decarbonizzazione, ma anche settori di ricerca e realizzazione di elettrolizzatori e accumulatori”.

“È evidente che questo dialogo deve essere approfondito. Con gli assessori De Paolis e Magliani abbiamo preso l’impegno a farlo, coinvolgendo la città in un momento di confronto pubblico ed estendendo anzi ai Comuni del comprensorio il coinvolgimento su questo percorso” ha concluso Tedesco.

