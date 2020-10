Un viaggio di sapori tra Italia e Giappone con la cucina fusion dell’Off Club Rome

Roma – Un’immersione nei sapori dell’Oriente e della classica cucina italiana. Questa è la bellissima esperienza all’interno dell’Off Club Rome, locale che dal dicembre 2018 ha aperto nel IV Municipio di Roma.

Un locale suggestivo fin dalla vista su strada, dove attira subito lo sguardo di chi arriva in automobile da via di Casal Bertone e cerca una serata tranquilla in un locale fuori dall’ordinario. Dopotutto il nome Off Club Rome fa riferimento proprio al relax del cliente, che giunge nel locale con l’intenzione di staccare la spina da tutto e godersi una piacevole sera.

Entrando all’interno del ristorante si è accolti da subito dalla cordialità dei proprietari e del personale di sala, che fin da subito mettono a proprio agio il cliente e in condizione di vivere appieno l’esperienza fusion dell’Off Club Rome.

Una passeggiata di sapori in un locale distribuito su due piani in stile retrò e uno spazio esterno per fumatori, che letteralmente attraggono la clientela giovane e anche più matura.

Una plateale fusion anche in questo senso, considerato come nel locale ambisce a fondere le prelibatezze della cucina giapponese con i migliori prodotti del Made in Italy.

Il drink, una passeggiata tra i migliori alcolici mondiali

La cena comincia con l’assaggio dei drink della casa, che ripercorrono appieno la filosofia di fondere la cultura enogastronomica d’Italia e Giappone.

Non è un caso che nel bicchiere ci si ritrovi uno saporitissimo Martini con shiso, una pianta usatissima per i piatti orientali e molto complessa da trovare in Italia. Un abbinamento unico nel suo genere, che rende questo drink secco completamente spettacolare al palato.

Ma non è da meno il 1.130, un drink a base di mescal e sakè. Una bevanda per palati fini e che ben coniuga i grandi alcolici messicani e il famoso “vino di riso” giapponese. Anche il nome riprende questa caratteristica, considerato come 1.130 sono i km che dividono Città del Messico da Tokyo.

Il sushi, una fusion tra Italia e Giappone

Accompagnati dai particolari drink dal sapore internazionale, arrivano anche le originali prelibatezze culinarie. Proprio nella cucina si palesa tutta la forza della fusion proprosta dall’idea dell’Off Club Rome, che fa un mix degli migliori prodotti del Sol Levante e il Bel Paese.

Tolto almeno per gli assaggi il pesce che contraddistingue la cucina nipponica, spazio alla migliore carne italiana. Ecco allora un temaki croccante con il riso del sushi, coniglio e spezie: un assaggio strepitoso e soprattutto unico in questo Paese.

Lascia a bocca aperta anche l’uramaki a base di porchetta e fichi, che definisce all’estremo la convinzione dello Chef nella fusione della cucina nostrana e quella orientale: che bontà!

Contatti

Indirizzo

Via di Casal Bertone, 64

00159 Roma RM



Telefono

06 49772523

Email

info@offclubrome.come

Orario di apertura

Lunedì …………….. chiuso

Martedì …………… 19:00 – 02:00

Mercoledì …….. 19:00 – 02:00

Giovedì ……………. 19:00 – 02:00

Venerdì ……………. 19:00 – 02:00

Sabato ………………. 19:00 – 02:00

Domenica ………. 19:00 – 02:00