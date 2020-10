Venti forti sul litorale laziale, allerta meteo gialla per il weekend

Regione Lazio – Allerta maltempo: weekend da bollino giallo per il Lazio. Oggi, 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato l’avviso: da domani mattina, venerdì 2 ottobre 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca con raffiche dai quadranti meridionali.

Il Centro Funzionale Regionale ha stimato un livello di criticità da bollino giallo per vento su tutte le zone in allerta del Lazio e ha segnalato inoltre il pericolo di mareggiate lungo le coste esposte.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha allertato il Sistema di Protezione Civile regionale e ha invitato tutte le strutture ad adottare le procedure emergenziali contro i venti da burrasca.

Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa regionale garantirà costante supporto.

