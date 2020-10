Acilia, blitz dei Carabinieri al Parco della Madonnetta: sgomberati gli occupanti

Ostia – Avvenuto un blitz dei Carabinieri all’interno del Parco della Madonnetta, con gli agenti che sono andati a sradicare una realtà di microcriminalità all’interno dell’ex Punto Verde Qualità.

I Carabinieri si sono soffermati su 8 senza fissi dimora, che occupavano abusivamente gli spazi della struttura sportiva comunale. I senzatetto si erano inseriti nei locali del Comune forzando le entrate d’ingresso, trasformando il posto di un sito di bivacco.

All’interno del blitz sono avvenuti altre 136 identificazioni, con 47 veicoli controllati.

I controlli alle attività commerciali della zona

I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali del posto. All’interno di una barbieria locale, i Carabinieri hanno riscontrato gravissime carenze igieniche in relazione alle misure per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica.

Controllati anche due locali adibiti per la somministrazione di bevande e alimenti, che sono stati sanzionati per omessi controlli in materia alimentare.

Alla fine dell’operazione di controllo, le sanzioni amministrative sono ammontate a quasi 7.000 euro.