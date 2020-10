Anzio, restyling della Riviera Mallozzi: a breve partiranno i lavori

Anzio – Ad Anzio inizieranno a breve i lavori, eseguiti dalla Società Acqualatina, in collaborazione con l’Amministrazione De Angelis, per il rifacimento delle condotte fognarie e della rete idrica, con i rispettivi nuovi allacci, lungo la Riviera Mallozzi, luogo simbolo cittadino. L’intervento è propedeutico al restyling integrale lungo la rinomata via anziate, che collega l’area archeologica del porto neroniano con l’attuale porto innocenziano.

Il progetto definitivo della “nuova” Riviera Mallozzi, nota come “Riviera di Ponente”, era stato approvato dalla Giunta alla fine del 2019 ed inserito nel bilancio preventivo 2020.

L’importante opera di riqualificazione, voluta dal Sindaco, Candido De Angelis e seguita da vicino dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, è finalizzata ad ammodernare uno dei luoghi più frequentati dai cittadini e dai turisti.

“La prossima settimana, inoltre, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – inizieranno i lavori per la manutenzione straordinaria di tutta Via del Cinema, di Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Glauco, Via Partenope, Piazza S. D’Acquisto, Via Po, Via Maria Grazia e Via Salici. Entro questo mese saranno aperti i cantieri a Lavinio, per il nuovo manto stradale in Via della Fonderia ed in numerose altre strade come Via Goldoni e Stradone S. Anasasio”.