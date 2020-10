Covid-19 a Parco Leonardo, falsi positivi alla scuola di via Varsavia: negativo il test molecolare

Fiumicino – “La Asl Roma 3 mi ha da poco comunicato che tutti i presunti casi di positività al Covid-19 (leggi qui) della scuola primaria di Via Varsavia a Parco Leonardo sono risultati negativi al tampone molecolare“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Come da protocollo – spiega – se una persona durante gli screening risulta positivo al tampone viene mandata a fare un secondo tampone molecolare per avere o meno conferma della positività. Proprio questo secondo tampone è stato fatto ai tre bambini e alle due docenti che avevano registrato positività al primo tampone eseguito nella scuola e la risposta è stata negativa“.

“Posso affermare dunque – aggiunge – che la scuola di via Varsavia non ha più alcuna restrizione e da martedì 6 ottobre (lunedì infatti è la festività di Sant’Ippolito) tutte le classi riprenderanno regolarmente le lezioni“.

“Ricordo a tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino – conclude – che da domani entra in vigore l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Zingaretti che obbliga a indossare la mascherina (leggi qui), sempre, anche nei luoghi aperti, per tutto il giorno”.