Di Battista contro il M5s: “L’alleanze per vincere? Atteggiamento da perdenti”

Roma – “Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 Stelle (M5s) e si diventerà un partito più come l’Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto” ha dichiarato Alessandro Di Battista a ‘Piazzapulita’ (La7).

“Ho constatato una realtà. Sono preoccupato perché ci tengo al Movimento, vengo sempre accusato di parlare troppo o troppo poco – ha aggiunto Di Battista -. Ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al Movimento, credo in un progetto e penso che l’alleanza strutturale con il Pd sia la Morte Nera“.

“Temo che oggi se tutti gli italiani dovessero percepire che il M5S e il Pd sono più o meno la stessa cosa – ha aggiunto -, poi alla fine votano l’originale. A chi, come Luigi Di Maio e Paola Taverna, spinge per l’alleanza con il Pd, dico che se vuoi per forza fare un’alleanza con i dem, devi rafforzarti e tirare fuori delle idee. Poi ti siedi e decidi di fare un’alleanza sulla base di quei progetti”.

“Invece ho l’impressione che ultimamente il M5S voglia fare delle alleanze perché altrimenti vincono gli altri. Questo ragionamento è perdente” ha rimarcato l’esponente grillino.

La replica del M5s

Il primo a replicare ad Alessandro di Battista è stato Mastella, che ha definito il grillino un leader di idiozie. Dopo le parole del capogruppo dell’Udeur, sono giunte anche le risposte pungenti del Movimento 5 Stelle.

“Udeur? Morte nera? Non stiamo giocando agli strateghi – ha scritto su Twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia -. Il M5S, insieme a Conte, sta gestendo una pandemia mondiale. E la sta gestendo bene. Basta polemiche sterili, lasciamole a Salvini. Pensiamo a migliorare il rdc, al superbonus 110%, e al recovery fund che abbiamo ottenuto”.

“Caro Alessandro Di Battista – ha commentato invece Dalila Nesci – le tue stasera non sono state ‘Parole Guerriere’. Tra i ‘conflitti di interesse’ su cui bisogna fare luce, forse, ci sarebbe da approfondire anche il rapporto fra l’Associazione Rousseau ed il M5S“.

“Invece di sparare opinioni dal tavolo della giuria, ti faccio notare che il M5S insieme al governo Conte sta affrontando il difficile corso di una pandemia e crisi economica mondiale” ha concluso la Deputata grillina.

Dura la replica dell’europarlamentare Dario Giarrusso: “Mi offende sentirmi dire che siamo come l’Udeur, partito che basava i suoi consensi (esattamente al contrario di noi!) sul clientelismo e le peggiori pratiche della peggiore politica”

“Peraltro era proprio in partiti come l’Udeur, che qualcuno si svegliava una mattina e picconava il partito dall’interno pur di salirne al potere col proprio gruppetto. Chi è Udeur, dunque?” ha insinuato l’ex-Iena.

Il presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia ha invitato Di Battista a lasciare le polemiche “a Salvini e Meloni”: “Invece di fare riferimenti a Star Wars, sarebbe importante rilanciare le tante buone misure che stiamo adottando per il Paese, come il superbonus 110% per le ristrutturazioni”.

Anche Mirella Liuzzi, sottosegretaria allo Sviluppo economico, si è unita al coro pentastellato, rispondendo: “Stamattina mi ha detto un’azienda che ho visitato, mentre spiegavo l’entrata in vigore del taglio del 30% del costo del lavoro per i dipendenti del Sud. Un aziendalista mi ha detto: ‘Per fortuna c’è questo governo, per fortuna durante la crisi pandemica, c’era Conte’. Altro che morte nera!“. (Fonte: Adnkronos)

