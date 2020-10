Ardea – La polizia locale ha sequestrato una discarica abusiva nel territorio di Ardea, dopo le numerose segnalazioni ricevute al comando di via Laurentina.

Il sequestro ha interessato un’area, compresa ed a ridosso di una porzione di sede stradale di via dell’Idrovora, dove tra le altre cose sono state rinvenute una cassaforte, apparentemente provenienti dal furto di un bancomat, e dei pneumatici accatastati e quindi illecitamente smaltiti.

“Tale ultimo tipo di rifiuto ci lascia ipotizzare nuovamente la presenza di collaborazioni illecite tra aziende del settore – si legge in una nota stampa della Polizia Locale – che portano a sversamenti di questo tipo finalizzati ad illeciti smaltimenti da parte delle aziende del settore, tutte verosimilmente collegate anche solo commerciante tra loro, che hanno preso il territorio di Ardea come pattumiera delle loro illecite attività.

Non si escludono – conclude la municipale – che queste cataste potessero essere anche oggetto di un futuro incendio come è avvenuto ai pneumatici accatastati dalle aziende nei magazzini e nel piazzale di Via di Valle Caia (leggi qui) di pochi mesi fa. Le indagini vanno in tutte le direzioni e non si escludono ulteriori sequestri”.

