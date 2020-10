Iniziati i lavori di efficientamento energetico nelle scuole di Pescia Romana

Montalto – Al via gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del Comune di Montalto di Castro. In questi giorni i lavori riguardano le scuole di Pescia Romana dove l’amministrazione comunale, a seguito di un progetto presentato al Gse, ha ottenuto un contributo per il plesso scolastico della scuola primaria Tullio Cesarini.

L’intervento riguarda un importo di circa un milione di euro, di cui l’80% è finanziato dal Gse e il restante 20% dal Comune. I lavori prevedono la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e delle caldaie oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 60 Kw.

L’impresa in sede di gara ha inoltre offerto i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione e coibentazione della copertura del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado di Pescia Romana. Gli interventi sono già iniziati e termineranno nel breve tempo possibile.

“Stiamo programmando una importante riqualificazione ai nostri plessi scolastici – dichiara la Consigliera all’edilizia scolastica Ornella Stefanelli – al fine di garantire al personale scolastico e agli studenti un luogo più sicuro dove svolgere le attività. Dopo Pescia Romana, gli interventi riguarderanno la scuola primaria Aldo Morelli di Montalto di Castro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto di Castro

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto