Liceo Manara di Roma, su 700 tamponi un solo positivo

Roma – “In relazione alle notizie di stampa riguardanti la chiusura del liceo Manara a seguito del riscontro di ‘casi di positività per Covid-19’, la Direzione Generale della Asl Roma 3 e il dipartimento di prevenzione S.I.S.P., informano che su un totale di circa 700 tamponi rapidi effettuati su alunni e personale della scuola, dal 28 settembre al 1° ottobre, è stato rilevato un solo caso di Covid-19 confermato dal tampone molecolare”. Lo rende noto la Asl Roma 3.

“La Asl ha tempestivamente fornito tutte le raccomandazioni per la prevenzione del contagio alla direzione scolastica del Liceo Manara e gli esiti dei tamponi molecolari che hanno escluso le eventuali positività al tampone rapido, proprio allo scopo di non intralciare il prosieguo delle normali attività didattiche. Inoltre, non sono mai state date indicazioni e/o prescrizioni per procedere alla chiusura della scuola“, precisano dalla Direzione Sanitaria.

“La garanzia del mantenimento delle attività didattiche in sicurezza, è una priorità, come dimostrato dall’impegno cotante teso alla riapertura delle scuole nella gestione delle situazioni critiche riscontrate e nel pronto avvio delle attività di screening nelle scuole di ogni ordine e grado”, conclude la nota.

“Risultano tutte negative le conferme degli ultimi tamponi del liceo Manara di Roma. Lo comunica la Asl Roma 3 che ha già interessato la dirigente scolastica. La Asl non ha mai dato indicazione di chiusura della scuola. L’esperienza di testing sul campo del liceo Manara è stata molto importante”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

