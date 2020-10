Maurizio Battista sta male, annullato lo spettacolo di stasera al Drive-In di Ostia

Ostia – Salta per l’indisposizione di Maurizio Battista lo spettacolo “Una serata al Drive In” in programma questa sera, ore 21, al Drive In cinema “Paolo Ferrari” di Ostia.

Maurizio Battista è stato, infatti, ricoverato ieri sera a Villa Mafalda a causa di un attacco di pancreatite per il quale è stato necessario l’intervento dei medici ed il suo immediato ricovero per sottoporsi a terapia e, pertanto, questa sera, come riportato sulla sua pagina Facebook non potrà effettuare lo spettacolo.

“Lo spettacolo ‘Una serata al Drive In’ – riporta la nota su Facebook – previsto questa sera, venerdì 2 ottobre, al Drive In Cinema Paolo Ferrari, a Ostia, è rinviato a data da destinarsi causa una grave infiammazione al pancreas dell’artista, che lo ha costretto al ricovero in clinica. Maurizio Battista si augura di poter recuperare al più presto lo spettacolo. Le richieste di rimborso dei biglietti verranno effettuate con le seguenti modalità: chi ha acquistato online dovrà rivolgersi a boxol.it, mentre chi ha effettuato l’acquisto al botteghino o al punto vendita Box Office Lazio, potrà rivolgersi dove ha effettuato l’acquisto”.

“Non era la luna giusta – ha detto Giuseppe Ciotoli della Ci.Me. –. Il 18 settembre Maurizio Battista è stato fermato a spettacolo iniziato da un guasto al generatore, oggi da un’improvvisa indisposizione. Peccato, era già tutto pronto ed avevano completato gli allestimenti per la serata proprio ieri, prima del ricovero del popolare attore e cabarettista. Si tratta di uno spettacolo in cui credevamo molto e che abbiamo intenzione di riproporre quando le condizioni di salute di Maurizio Battista ed il meteo lo potranno consentire”.