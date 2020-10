Minturno punta sulla cultura, il Sindaco: “Costruisce il senso di appartenenza e valorizza il territorio”

“In questi anni abbiamo investito in maniera significativa sia dal punto di vista umano, sia politico, ma anche economico e amministrativo sui temi della Cultura”.

E’ un bilancio che non nega soddisfazione per l’impegno profuso e i risultati ottenuti, quello del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. Un messaggio che diffonde tra i suoi concittadini con un mezzo che è solito utilizzare, magari anche per dimostrare vicinanza ai suoi concittadini, un social.

E su le attività svolte il primo cittadino evidenzia: “Ne sono esempi L’attenzione al recupero e alla riscoperta del patrimonio storico/archeologico come la riapertura del Castello, la campagna di scavi in corso presso l’area dell’antica Minturnae, la riscoperta del fascino della Torre di Monte d’Oro, il ritorno degli spettacoli al Teatro Romano, il restauro del tetto ligneo della Chiesa di San Francesco, le visite guidate nel centro storico di Minturno e presso l’antica Pirae”.

Non di meno Stefanelli è entusiasta per “le serate con i grandi artisti, la rivalutazione del mondo del folklore e delle tradizioni popolari, il restauro di un antico manoscritto rinvenuto nei locali comunali e oggi delle tele dipinte da Cristoforo Sparagna e conservate nel Convento Francescano”.

Seppure, nel fornire una sorta di “rendiconto” delle attività rivolte alla cultura già svolte non nega che “c’è ancora tanto tanto da poter fare e ci sono ancora tante idee su cui stiamo lavorando”.

E conclude dichiarando: ”Più di qualcuno dice che la Cultura non paga ‘politicamente‘… noi siamo convinti invece che rappresenti un punto fondamentale per la ‘costruzione’ del sentimento di appartenenza ad una comunità, ed anche un investimento in termini di valorizzazione turistica del territorio”.