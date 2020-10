Nettuno, risarcimento per i danni causati dal maltempo: ecco come richiederlo

Nettuno – Il Comune di Nettuno rende noto che i cittadini e le ditte che hanno subito danni a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città di Nettuno lo scorso 27 settembre 2020 (leggi qui), potranno richiedere il risarcimento inviando il modulo compilato all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it, o all’indirizzo email dedicato creato per l’occasione: calamitanaturali@comune.nettuno.roma.it, oppure a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno presso la sede centrale di viale Giacomo Matteotti 37.

Le domande dovranno pervenire entro il 4 ottobre 2020.

Clicca qui per scaricare il modulo

“Come annunciato nell’immediatezza dei fatti chiederemo lo stato di calamità naturale – afferma il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – quello di domenica scorsa è stato un evento atmosferico senza precedenti nella storia della nostra città che ha causato danni enormi a numerose famiglie e lavoratori nettunesi che stanno soffrendo avendo visto spazzare via quanto costruito in anni di sacrifici. Siamo vicini a loro e alla loro sofferenza e faremo tutto il possibile perché possano recuperare quanto perduto”.

