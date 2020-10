Parco Leonardo, pioggia di multe davanti la scuola di via del Perugino

Fiumicino – Pioggia di multe ieri mattina su via del Perugino a Parco Leonardo, con la Polizia Locale che ha sanzionato diverse automobili parcheggiate in seconda fila.

Una situazione da sempre presente all’interno del quartiere commerciale di Fiumicino, con la presenza dei parcheggi molesti che si palesa soprattutto nelle ore di entrata e uscita dalla scuola materna “Parco Leonardo”.

Sono numerosi infatti i genitori che hanno ricominciato a posteggiare male le proprie automobili per accompagnare i propri figli a scuola, cercando magari di posizionare la propria macchina il più vicino possibile all’entrata dell’edificio scolastico.

Il controllo dei Vigili Urbani si è palesato soprattutto in prossimità del civico 144, dove i veicoli si ammassano senza nessun tipo di ordine.

Una condizione analoga si presenta anche su via Stoccolma, dove tante automobili parcheggiano nei posteggi privati dei residenti senza averne nessun diritto o permesso.

Il quartiere, anche con lo sforzo del Comitato Quartiere Parco Leonardo, da diverso tempo si muove per richiedere agli Enti competenti una circolazione dei veicoli più sicura. I residenti infatti sono esausti di trovarsi nelle ore di punta in mezzo al traffico, magari con lunghe code createsi per un’automobile posteggiata male all’interno del quartiere.

Ecco perché le multe di ieri mattina sono state accolte molto bene dai residenti, che addirittura si sono sorpresi davanti l’intervento inaspettato della Polizia Locale di Fiumicino.

Va detto come la situazione dei posteggi selvaggi si era leggermente placata durante il periodo di pandemia da Covid-19, calcolando che tanti uffici e le scuole locali erano chiusi secondo le direttive ministeriali. Ma ben altra musica si percepiva nel periodo precedente al lockdown, dove da lì il quartiere ha cominciato a chiedere una maggiore presenza della Polizia Locale per controllare l’antipatico fenomeno delle soste selvagge nella zona di Parco Leonardo.

I controlli al tappeto hanno portato entusiasmo tra i cittadini locali, nella speranza che la presenza della divisa diventi costante all’interno di questo quadrante di Fiumicino.