Roma Tre inizia uno studio per conoscere e valorizzare i territori dell’Alto Lazio

Fiumicino – Tramite l’Aps SAIFO, parte integrante del Comitato Promotore Sistema ArcheoAmbientale Integrato Fiumicino Ostia, è stata stipulata una convenzione per tirocini curriculari con l’Università RomaTre. A seguito di tale convenzione, è iniziato il tirocinio di Amanda Minni, giovane laureata in Scienze della Comunicazione e attualmente studentessa del Master in Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo, diretto dalla prof.ssa Barbara Antonucci.

Finalità principale del tirocinio “Conoscere per valorizzare. Una mappatura degli attrattori turistici dell’Alto Lazio (da Ostia a Montalto di Castro)”, è compilare dei moduli appositamente predisposti per ottenere una vera e propria “fotografia” del territorio sotto osservazione. La dott.ssa Minni sarà accompagnata in questo percorso dalla prof.ssa Stefania Gialdroni e dalla dott.ssa Paola Salvatori, tutor esperte del settore del turismo culturale. Il lavoro si svolgerà essenzialmente online, attraverso il reperimento di informazioni su internet ma anche grazie ad incontri in modalità telematica con attori coinvolti, sia a livello pubblico che privato, nella gestione del turismo nei vari comuni interessati. A titolo volontario, potrà recarsi nei luoghi oggetto dell’indagine.