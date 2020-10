Dal centro della Capitale fino agli estremi del litorale laziale, le città si illuminano di rosa aderendo alla campagna di prevenzione dei tumori femminili “Nastro rosa 2020”, promossa da Anci insieme alle associazioni Airc e Lilt. A Roma, Acea ha illuminato di rosa il Palazzo Senatorio del Campidoglio. Ma non solo.

Formia, le torri medioevali si tingono di rosa

Il Comune di Formia anche quest’anno ha aderito al Nastro Rosa iniziativa dell’ Airc, sposata e promossa dal’ Anci, illuminando di rosa i due simboli della città la Torre di Mola e la Torre di Castellone.

L’iniziativa, nata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta la tumore al seno, ha visto la piena adesione dell’Amministrazione comunale che credendo nell’ importanza della campagna, ha deciso di estendere la campagna lasciando illuminate di rosa le due torri per tutto il mese di ottobre.

Le torri che rivestono una forte caratterizzazione identitaria della città in questo mese saranno un costante richiamo alla cura e all’attenzione. “Le nostre due torri “vestite di rosa” – sottolinea il Sindaco Paola Villa – ci ricordano quanto è importante la prevenzione del tumore al seno, ci ricordano quanto è importante non abbassare mai la guardia. Ci ricordano di difendere sempre il nostro sistema pubblico sanitario e di esserne fieri.”

Non bisogna dimenticare che ogni anno oltre 52.300 donne sono colpite da questa neoplasia ma grazie ai progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. C’è bisogno dell’impegno di tutti per poter curare tutte le donne e per sensibilizzare anche con piccoli gesti tutti i cittadini.

Pomezia illumina la Torre Civica

Il Comune di Pomezia sostiene la Campagna Nastro Rosa della Fondazione Airc. La Torre Civica si accenderà di rosa per la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. La Torre Civica di piazza Indipendenza resterà illuminata per tutto il mese di ottobre.

“Abbiamo aderito alla Campagna Nastro Rosa – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – perché siamo convinti che sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. Grazie ai costanti progressi medici, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%”.

“Illuminiamo la Torre Civica, uno dei luoghi simbolo della nostra Città – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – così come faranno molti Comuni italiani. Un segnale di affetto e vicinanza verso tutte quelle donne che stanno combattendo una battaglia importante contro una diagnosi avversa. Sostenere la ricerca sul tumore al seno significa restituire a migliaia di persone i loro progetti di vita”.

A Minturno il Municipio si illumina di rosa

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), giunta ormai alla 28esima edizione. A due anni dal Protocollo di Intesa tra l’Anci e la Lilt, con l’auspicio di un consolidamento dei rapporti tra i Comuni e le Associazioni territoriali della Lilt, la campagna si connoterà come “Comuni in Rosa con Lilt”. Per questo, in pieno convincimento di quanto è stato proposto, Minturno apre la campagna “Nastro Rosa 2020”, illuminando di rosa il Palazzo Comunale per tutto il mese di ottobre”. Così, in una nota, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e l’assessore alla Cultura Immacolata Nuzzo.

In questo mese di campagna è fondamentale, come ribadisce il dott. Sergio Parrocchia, Direttore Sanitario dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, affidarsi ai percorsi istituzionali della Asl, rappresentati dagli Screening e dalle Breast Unit. Questi percorsi garantiscono una vera e propria presa in carico delle donne colpite da tumore con una sopravvivenza maggiore del 20%. Tutti uniti, quindi, in questa battaglia sociale per la vita con a capo il dott. Giorgio Casati, Direttore Generale della ASL di Latina: enti, associazioni, comunità e cittadini – insieme – nella consapevolezza che la prevenzione si conferma l’arma migliore e la possibilità più semplice per allontanare le malattie e ridurre il tasso di mortalità.

Continua inoltre la “catena rosa”, che unisce idealmente i Comuni della provincia di Latina, iniziata nel 2016 a Roccagorga, poi passata a Terracina nel 2017, nel 2018 a Minturno, nel 2019 a Sermoneta e quest’anno ad Aprilia, sempre più convinti, le istituzioni e gli enti Locali, che dal cancro al seno si guarisce attraverso la diagnosi precoce.

Altre concrete iniziative, insieme alle associazioni locali, saranno attivate dall’Amministrazione Comunale di Minturno.