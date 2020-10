A Civitavecchia nasce “Generazione Futuro”, un nuovo progetto politico giovanile

Civitavecchia – Domenica 4 ottobre 2020 presso il Gigi bar 2.0 (Largo Plebiscito 18, Civitavecchia) dalle ore 17:30 verrà presentato il progetto politico culturale giovanile “Generazione Futuro – la rete”.

“Abbiamo voluto riunire varie esperienze giovanili del nostro territorio sotto un unico tetto, – dichiara Generazione Futuro, rete territoriale – necessità sorta dalle forti critiche che, soprattutto i giovani, muovono alla politica tradizionale, ormai troppo lontana dalle comunità che dovrebbe rappresentare e dalle esigenze giovanili”.

“Siamo convinti – conclude Generazione Futuro – che sia opportuno, soprattutto in questo momento storico, ripartire dai territori e dalla buona politica. Vi aspettiamo tutti per iniziare insieme questo percorso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia