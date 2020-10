Armato di coltello rapina un supermercato: ladro in fuga con 300 euro

Roma – E’ andata in scena ieri sera una rapina presso il supermercato “NaturaSì”, presente nella piazzetta che collega via Isole del Capoverde a via dei Pescherecci.

Un ladro si sarebbe infatti introdotto verso le ore 20 – orario di chiusura – all’interno del supermarket, armato di coltello.

Il soggetto che aveva il volto coperto, subito ha minacciato un dipendente del negozio per farsi consegnare l’incasso di giornata. Nelle mani dell’uomo in questo modo sono finiti all’incirca 300 euro.

Il ladro è subito fuggito via, facendo disperde le proprie tracce nelle zone buie vicine alla Parrocchia di Santa Monica.

Chi ha visto dal vivo la scena della rapina, ha testimoniato come l’aggressore avesse un forte accento del sud.

Attualmente il ladro è ricercato dagli agenti del Commissariato Lido della Polizia di Stato.

E’ stato l’ennesimo colpo su via Isole del Capoverde, che proprio pochi giorni fa aveva visto svolgersi una rapina analoga nel market “Acqua e Sapone”. (leggi qui)