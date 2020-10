Arriva “Orgoglio Cittadino”: le famiglie del territorio unite per Fiumicino

Fiumicino – “Si è inaugurato ieri, venerdì 2 ottobre 2020, il progetto che porterà le famiglie di Fiumicino ad incontrarsi e confrontarsi per risolvere attivamente le problematiche della città, un insieme di gruppi uniti, supportati da studi legali che coadiuveranno i lavori”. A dichiararlo è il progetto sociale e legale Orgoglio Cittadino.

“Un ringraziamento al consigliere comunale Walter Costanza, – prosegue Orgoglio Cittadino – all’esponente di FDI Massimiliano Graux, di Iai Paolo Ricci, ad Orazio Azzolini di “Energie per l’Italia” e a Marco Felici, responsabile di Valore Impresa Network.

All’inaugurazione hanno partecipato anche i comitati “Emergenza Focene” e “Fiumara Grande” che hanno esposto le problematiche del territorio aderendo al progetto sociale e legale di “Orgoglio Cittadino”.

“La forza politica e sociale che stiamo creando – conclude – punta ad unire le famiglie per risolvere i problemi reali e quotidiani di Fiumicino, riportando così piena sovranità al popolo”.

