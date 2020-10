Caso Gregoretti, Salvini a processo: il pm chiede l’archiviazone

Catania – Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. E’ quanto si apprende da ambienti giudiziari.

Il leader leghista è arrivato di fronte al gup dopo la richiesta di giudizio fatta dal Tribunale dei ministri di Catania, richiesta che ha ottenuto il via libera del Senato lo scorso 12 febbraio. L’accusa formulata è quella di aver “abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell’unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio”, quando fu disposta l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nell’ambito di un accordo per la distribuzione dei migranti in altri cinque paesi Ue.

La difesa dell’ex ministro ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in subordine approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all’audizione del ministro Lamorgese. Lo si apprende da fonti della Lega.

La difesa di Salvini, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto inoltre al gup di ascoltare dei testi a favore dell’ex ministro dell’interno. L’avvocato Giulia Bongiorno ha sollecitato di sentire dei testi prima di decidere se rinviare a giudizio o il non luogo a procedere per il leader della Lega.

In questo momento il gup di Catania come apprende l’Adnkronos è entrato in camera di consiglio per decidere sulle richieste di accusa e difesa L’ex ministro è rimasto in aula con il suo legale Giulia Bongiorno.

Il leader della Lega è arrivato in tribunale per la prima udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti poco dopo le 9:00. L’ex ministro è sceso dall’auto in maniche di camicia e poi prima di entrare in tribunale ha indossato la giacca.

“Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell’udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano”, ha scritto Salvini su Facebook.

In tribunale è arrivato anche il senatore Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia), accompagnato da alcuni carabinieri ma non è entrato nell’aula Fama’ dove è in corso l’udienza preliminare. “Sono qui per esprimere solidarietà a Matteo Salvini, sono molto fiducioso dell’aZione della magistratura impegnata in questa udienza e confido in un esito positivo e rapido – ha detto La Russa – Non sono entrata in aula ma ho sbirciato. Il mio convincimento è che il giudizioso sarà positivo”.

Momenti di tensione si sono verificati davanti al tribunale tra fan di Salvini e manifestanti contro l’ex ministro. “Il popolo vuole Salvini al governo, questo processo è una vergogna”, ha gridato una giovane che ha alzato un cartello, mentre un uomo le ha urlato: “Vergogna”. La zona è stata tutta transennata per impedire l’ingresso alle persone non accreditate. “Processateci tutti”, si legge su un cartellone. E su un altro: “stop invasione”.

