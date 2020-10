Covid-19, a Minturno tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica

Minturno – E’ stato prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza da Covid -19 e l’Amministrazione comunale di Minturno sembra non aver dimenticato coloro che versano in una condizione di difficoltà e che da questa proroga avranno ulteriori conseguenze economiche negative.

E’ di ieri, 2 ottobre, la determina del responsabile del servizio, Francescopaolo D’Elia, per l’ulteriore acquisto di buoni spesa da destinare a famiglie che versano in una situazione di disagio economico dovute al protrarsi di questa situazione. Con l’atto il dirigente ha stabilito che a favore dei nuclei familiari più fragili verranno destinati buoni spesa per un importo complessivo di 37mila euro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno