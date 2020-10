Covid-19, aumentano i contagi nella provincia di Latina: 24 i nuovi casi

Latina – L’Azienda sanitaria locale di Latina registra ventiquattro nuovi casi, oggi 3 ottobre, a Latina e in provincia. Un numero importante soprattutto se si considera che il capoluogo pontino risulta quello più colpito dai contagi.

Sono ben 11 i positivi al coronavirus solo a Latina, gli altri sono sparsi in provincia: quattro a Cisterna di Latina, due a Pontinia, uno a Sabaudia, uno a San Felice Circeo, uno a Terracina e due a Sezze.

Proprio per l’incidenza di contagiati nel capoluogo pontino l’Asl ha allestito un drive-in a Latina e ha dato notizia che “lunedì 5 ottobre l’accesso al drive-in di Latina non sarà regolato dalla programmazione per riprogrammazione dell’applicativo. Da martedì 6 ottobre, invece, l’accesso tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata nel giorno precedente (lunedì). A tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, si suggerisce di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole”.

Diversa invece la situazione per il giorno seguente, 6 ottobre, quando “non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

– cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

– cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione”.

Al fine di evitare inutili code, l’Azienda sanitaria fa sapere che “tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale (clicca qui).

