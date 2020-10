Fiumicino, Feola (Fdl-Patria e Libertà): “Il ddl Zan-Scalfarotto è l’ennesima legge bavaglio”

Fiumicino – “Questa estate ho partecipato al presidio contro il ddl Zan-Scalfarotto (leggi qui) e non posso che dirmi indignato per l‘ordine del giorno che è stato approvato ieri in consiglio comunale (leggi qui). E’ quanto ha fatto sapere tramite una nota stampa Roberto Feola del circolo territoriale Fdi-Patria e Libertà.

“Come ho più volte ribadito – prosegue Feola – non posso che ricordare che la nostra costituzione già punisce determinati atti che vanno a ledere fisicamente e psicologicamente un cittadino. Ed è proprio per questo che continuerò a dire, senza timore alcuno, che il ddl Zan-Scalfarotto altro non è se non l’ennesima legge bavaglio che impedirà di criticare, ad esempio, le adozioni alle coppie arcobaleno e la pratica dell’utero in affitto.

“Io rimango dalla parte della libertà d’espressione – conclude – perché determinati valori non si possono processare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino