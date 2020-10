Fiumicino, Meloni: “Il ponticello di attraversamento su Viale Coccia di Morto si farà”

Fiumicino – “La mozione portata in Consiglio a firma Fratelli d’Italia sul ponticello di attraversamento del canale su via Coccia di Morto è del tutto strumentale”. Così, in una nota stampa, la presidente della Commissione Lavori pubblici Paola Meloni.

“Non solo perché si tratta di un tema affrontato e discusso già da tempo – prosegue la Presidente – all’interno della Commissione Lavori pubblici, ma anche perché gli interventi sulla viabilità in via Coccia di morto sono in corso e il ponte è stato di recente autorizzato dal consorzio di bonifica”.

“L’attraversamento in direzione della ciclabile si farà,- conclude la Meloni – ma nei tempi e con le modalità previste dal necessario iter”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino