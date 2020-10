Fiumicino, sorpreso in casa con mezzo chilo di hashish: pusher in manette

Fiumicino – Sorpreso in casa con circa 500 grammi di hashish suddiviso in panetti. E’ quello che è accaduto ieri, 2 ottobre 20202, a Fiumicino, dove un uomo di 39 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato dagli Agenti del Commissariato di Fiumicino.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

L’operazione di Polizia Giudiziaria rientra nei servizi che la Polizia di Stato sta svolgendo da tempo sul territorio della cittadina rivierasca, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, specie tra i giovanissimi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

