Formia, al via dal 5 ottobre il servizio di trasporto scolastico

Formia – A partire da lunedì 5 ottobre 2020 riprende il servizio di trasporto scolastico. Come per la refezione scolastica, anche per questo servizio, essenziale per molti studenti e per le rispettive famiglie, l’ufficio scuola su indicazione dell’ Amministrazione Comunale ha raggiunto un accordo con la ditta incaricata.

In queste ore la stessa ditta sta contattando a sua volta i genitori degli studenti che hanno fatto richiesta del servizio. Il trasporto verrà organizzato rispettando sia le corse sia tutte le prescrizioni previste dalla normativa anticovid: distanziamento degli studenti, numero massimo degli stessi all’interno degli scuolabus e costante sanificazione dei mezzi.

“Con la scuola ripartono i servizi essenziali – sottolinea il sindaco Paola Villa – perché è giusto che ciò avvenga, ma tutto deve avvenire garantendo la massima sicurezza per gli alunni e le famiglie.

Correre per garantire servizi inefficienti non è quello che vogliamo, in questo momento storico, in cui ci troviamo a combattere con un’emergenza pandemica e sanitaria, vogliamo e dobbiamo garantire ai giovani studenti tutte le precauzioni possibili per farli tornare alla normalità proteggendoli e adottando tutte le norme e i protocolli che ci aiutano a contenere il diffondersi del virus”