Formia, dal 12 ottobre riparte il servizio mensa nelle scuole

Formia – “Il servizio di refezione scolastica sarà garantito anche quest’anno“. Così in una nota stampa il Comune di Formia.

“In queste ore i genitori degli alunni – prosegue la nota – che hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione al servizio mensa stanno ricevendo un messaggio che comunica l’inizio del servizio da lunedì 12 ottobre“.

“L’ufficio scuola su indicazione dell’ Amministrazione Comunale, ha raggiunto un punto di incontro con i Dirigenti Scolastici degli Ist. Comrensivi “D.Alighieri”, “V.Pollione”, “P.Mattej” e la Ditta Dussmmann Service; l’accordo, permetterà di garantire il servizio di refezione rispettando tutte le prescrizioni dell’Asl sul confezionamento e sulla consegna dei pasti”.

“Il ritorno a scuola con il servizio mensa rappresenta un altro segnale di attenzione verso i ragazzi per un ritorno alla ‘normalità'”, conclude il Comune.

