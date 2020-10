Ostia, sorpreso in casa con 300 grammi di droghe e 22 mila euro in contanti: arrestato

Ostia – Deteneva in casa droghe di vario genere. E’ accaduto ad Ostia dove un 48enne con precedenti è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, al termine di uno specifico servizio antidroga.

L’uomo, già soggetto da alcuni giorni ad un attento monitoraggio da parte dei militari, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. L’attività d’indagine ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 300 grammi di droghe di vario genere, fra cui cocaina, hashish e marijuana, nonché materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di quasi 22 mila euro, provento dell’illecita attività.

Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

