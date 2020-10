Udine – E’ un gol di Pedro, il suo primo gol in Serie A, al decimo minuto del secondo tempo a regalare alla As Roma la vittoria sul campo di Udine nell’incontro valido per la terza giornata di Campionato. La squadra friulana rimane a quota zero punti dopo tre gare. Per il calciatore spagnolo è il primo gol in maglia giallorossa.

“Sto bene, mi sento a mio agio con la squadra. Dal primo giorno sono stato accolto benissimo”, ha commentato l’attaccante spagnolo al termine del match. “Non ho avuto problemi ad adattarmi. Sono felice di scendere in campo con i compagni, di giocare e di contribuire ad una vittoria come oggi con questo gol”.

“Mi trovo molto bene a giocare dietro Edin, a fianco di Mkhi. Mi auguro di fare una bella stagione. Non solo noi tre, ma tutta la squadra – ha aggiunto -. E’ un campionato difficile, tattico, è complicato sbloccare le partite. La mentalità deve essere questa, essere offensivi, creare occasioni, vincere, giocare partita per partita, ma oggi ho visto molto bene anche la difesa. Non abbiamo subito gol. È molto importante”.

Foto Twitter @OfficialASRoma