Sperlonga, rifiuti in via Valle Sica: il Tar dispone che il Comune provveda alla rimozione

Spelonga – Un’associazione ambientalista di Sperlonga, per la tutela del territorio, dell’ambiente e della natura ha chiesto e ottenuto sentenza di accoglimento da parte del tribunale amministrativo di Latina in relazione alla richiesta di accertamento “dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla tutela dell’igiene pubblica mediante la rimozione dei rifiuti abbandonati in via Valle Sica”.

L’associazione ambientalista il 19 febbraio scorso ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Sperlonga di provvedere alle richieste di rimozione dei rifiuti abbandonati indiscriminatamente lungo l’arteria comunale davanti alla piattaforma dei rifiuti, già sequestrata.

Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso in quanto avviato un procedimento la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concluderlo assumendo una posizione motivata, sia positiva sia negativa, purché fosse un provvedimento espresso.

Pertanto il Comune ha l’obbligo di provvedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento giudiziale.