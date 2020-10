Assisi – Papa Francesco firma “Fratelli tutti”, la terza Enciclica del suo pontificato. Lo fa dalla cripta del Sacro Convento di Assisi, dove riposano le spoglie mortali di San Francesco, proprio alla vigilia della festa liturgica del patrono d’Italia.

Una visita, quella odierna, svolta in forma privata, anche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus tutt’ora in corso: nella basilica, sotto lo sguardo degli affreschi di Giotto, nessun fedele. Anche il sagrato della basilica superiore è vuoto, chiuso ai fedeli per evitare assembramenti.

Bergoglio arriva puntuale e, vestiti i paramenti sacri, celebra la messa sulla tomba del poverello d’Assisi. Ad assistere al rito, celebrato senza sfarzo, alcuni frati. Poi la firma del l’enciclica che da domani, al termine dell’Angelus, sarà possibile leggere e commentare.

