Il profondo vortice di bassa pressione che si sta approfondendo sulla Francia piloterà un’intensa perturbazione che nel corso del weekend coinvolgerà le nostre regioni centro-settentrionali. Dopo aver dato luogo ad un venerdì molto perturbato sulla maggior parte delle regioni settentrionali e della Toscana, sabato si trasferirà sulle regioni centrali, favorendo un graduale miglioramento al Nord a partire dalle regioni occidentali. Faticherà invece a coinvolgere il Meridione, protetto da ciò che rimarrà dell’alta pressione, dove il tempo si manterrà più stabile con cielo in prevalenza soleggiato e temperature in temporaneo e netto aumento per il continuo afflusso di intense correnti meridionali richiamate dal vortice sulla Francia. E nel corso di domenica una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia centro-settentrionale a partire dal Nordovest. I dettagli:

METEO SABATO. La prima perturbazione giunta venerdì al Nord si sposta verso est-sudest favorendo il subentro di variabilità sulle regioni del Nordovest con ampie schiarite su Piemonte, Ponente Ligure, ovest Emilia e progressivamente la Lombardia. Maltempo in intensificazione invece su Triveneto e Romagna con fenomeni anche intensi e temporaleschi su Friuli e a ridosso delle Alpi, ma in esaurimento da ovest verso sera. Tempo in brusco peggioramento al Centro con piogge e temporali anche intensi al mattino sulle aree tirreniche, in sconfinamento alle adriatiche, specie alle Marche. Qualche rovescio anche sull’ovest della Sardegna. Al Sud alcune piogge in arrivo solo sull’alta Campania, altrove clima asciutto con sole offuscato da stratificazioni alte. In serata riprendono le piogge su ovest Alpi, est Liguria, alta Toscana e tra Verbano e Lombardia nordoccidentale. Temperature in calo al Nord, Sardegna e sulle centrali tirreniche, in aumento al Sud e sul medio Adriatico. Venti forti da sudest tendenti a provenire da ovest-sudovest sui bacini occidentali, mareggiate sulle coste esposte e acqua alta sulla Laguna Veneta con picco di 135cm a metà giornata.

METEO DOMENICA. La prima perturbazione esce di scena lasciando spazio a qualche schiarita al mattino su ovest Liguria e Val Padana, ma ne arriverà una nuova i cui effetti si avvertiranno già sabato sera su parte del Nordovest. In giornata determinerà un ulteriore peggioramento al Nordovest con piogge che entro sera si concentreranno soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, Levante Ligure, medio-alta Toscana, ovest Emilia, Sardegna e Triveneto. Qualche pioggia fin sul Lazio entro fine giornata. Neve sulle Alpi dai 1600/1900m. Sulle altre regioni del Centro e al Sud tempo più stabile e soleggiato. Temperature in calo al Sud e sul medio Adriatico. Ventilazione tesa di Libeccio. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: una intensa perturbazione è prevista estendersi, nel corso della prima parte del giorno, dalla Toscana verso Umbria e Lazio. Ritroveremo maltempo quindi sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali che interessano fin dalla notte la Toscana, con i fenomeni più incisivi sui settori di Nord Ovest e poi su quelli centro-orientali della regione. Tra mattino e primo pomeriggio il fronte raggiunge anche Umbria e Lazio con rovesci e temporali anche di forte entità (molto probabili delle grandinate) tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria. L’elevato potenziale energetico in gioco non esclude persino la possibilità di eventi vorticosi sulle coste, specie della Maremma GR-VT. Raccomandiamo quindi prudenza all’aperto. Temperature in rialzo nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Venti tesi-forti da inizialmente da Scirocco poi da Ponente e Maestrale, con mari da molto mossi ad agitati; violenti raffiche specie sulle zone costiere e sub-costiere e durante le manifestazioni temporalesche.

Commento del Previsore Lazio

Primi fenomeni localmente intensi nella notte di Venerdì 2 ottobre sulla Lunigiana, fenomeni che persisteranno su queste aree per l’intero periodo, ed andranno ad interessare successivamente le aree interne della Toscana. Instabilità accentuata nella giornata di sabato 3 ottobre quando transiterà la parte attiva della perturbazione, con fenomeni a carattere temporalesco che raggiungeranno anche l’Umbria ed il Lazio; qui con possibili grandinate. Seguirà una domenica con nuova instabilità sulla Toscana, più localizzata sul Lazio con ampi pause asciutte; peggiora però dalla sera con un nuovo fronte in moto verso Sud partendo dalla Toscana. Correnti atlantiche anche nel corso della nuova settimana, con nuove occasioni per piogge e temporali sul territorio. Attesi venti forti di Scirocco e Libeccio, con locali raffiche intorno ai 60-80 km/h al largo e lungo le coste venerdì. Temperature massime in graduale lieve calo. Vi invitiamo a restate aggiornati per seguire l’evoluzione.

Fonte: 3BMeteo