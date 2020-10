Campo rom di Castel Romano, il M5S di Pomezia: “Approvato in consiglio il nostro emendamento”

Pomezia – “Sul tema campo nomadi di Castel Romano all’ultimo Consiglio comunale abbiamo assistito all’ennesima mozione fotocopia della Lega che non risolve alcun problema per il nostro territorio, mentre si svela per essere la solita propaganda a base di slogan”. È quanto si legge in una nota stampa del Movimento 5 Stelle di Pomezia.

“Nemmeno di fronte al nostro emendamento – prosegue il Movimento -, di buon senso e pragmatico, la Lega ha saputo per una volta svincolarsi dalla propaganda elettorale e ha deciso di non votare, voltando di fatto le spalle alla nostra Città e al nostro territorio.

“Un emendamento, ovviamente approvato a maggioranza, che si basa su due punti fondamentali: il superamento dei campi nomadi e contrarietà alla realizzazione di nuove aree ghetto sul territorio del Comune di Pomezia e di tutta la Regione Lazio; azioni di sollecito verso gli enti competenti ad intervenire con provvedimenti urgenti soprattutto in tema sanitario (attivazione presidio Asl) e in tema ambientale (sgombero e bonifica dei luoghi)”.

“Il percorso che abbiamo indicato nell’emendamento, che smaschera una proposta di deliberazione inattuabile e del tutto inefficace, si fonda sul piano di superamento del modello dei campi rom che la Capitale sta attuando, in linea con quanto prevede la normativa europea e d’intesa con Prefettura e Procura, e che sta portando alla chiusura graduale anche di altri siti, come l’insediamento della Barbuta (al confine con un altro comune, quello di Ciampino) e quello della Monachina”.

“Ancora una volta – conclude il 5 Stelle -, laddove la sinistra, che quel campo l’ha portato a Castel Romano, e la destra, che ha speso tanti soldi per lasciare poi il problema esattamente dove si trova oggi, falliscono, il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che sta affrontando e risolvendo l’ennesima questione lasciata in eredità ai Comuni. E lo fa senza slogan, difendendo i diritti e il territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia