Covid-19, Trump rassicura: “Sto meglio”. Ma per i medici “non è fuori pericolo”

Washington – Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha affermato che il presidente Donald Trump ha fatto progressi sostanziali, è senza febbre e non ha bisogno di ossigeno. “Anche se non è ancora fuori pericolo – ha detto Conley – il team di medici che lo sta curando rimane cautamente ottimista”.

Trump, in un videomessaggio pubblicato ieri sera su Twitter, in cui appare vestito con un abito ma senza cravatta, ha detto che i prossimi giorni saranno il vero banco di prova, ma che già si sente meglio rispetto a prima. “Penso che tornerò presto, perché dobbiamo rendere l’America ancora grande”, ha aggiunto il presidente Usa citando uno slogan della sua campagna elettorale. “Sono venuto qui e non stavo bene, ora mi sento molto meglio”, ha rassicurato. Nel video girato all’ospedale Trump ha affermato di non avere “altra scelta” che quella di esporsi al coronavirus non potendosi isolare nella Casa Bianca. “Un vero leader deve affrontare i problemi”, ha ribadito il presidente degli Stati Uniti. E ha definito “miracolose” le terapie che sta facendo all’ospedale ‘dei presidenti’, il Walter Reed Medical Center.

Il focolaio che ha contagiato Trump, la moglie Melania, e numerosi esponenti del Partito Repubblicano con ogni probabilità è scoppiato durante l’evento al Rose Garden in cui il presidente americano annunciò la nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Come riporta la Cnn, nel cluster sono stati contagiati funzionari dell’Amministrazione come Hope Hicks, consigliere tra i più vicini a Trump (sarebbe stata lei a trasmettere il Covid al presidente) e Nicholas Luna, altro consigliere della Casa Bianca che lavora a contatto con il presidente.

Positivi i senatori repubblicani Mike Lee dello Utah e Thom Tillis del North Carolina. Entrambi fanno parte della commissione Giustizia del Senato e la loro assenza potrebbe mettere a rischio la nomina di Barrett alla Corte Suprema. Anche il senatore dell’Old Party, Ron Johnson, del Wiskonsin, ha il Covid.

Hanno contratto il virus inoltre Ronna McDaniel, la presidente del presidente del Partito Repubblicano, Bill Stepien, capo della campagna elettorale di Donald Trump, e l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie. Quest’ultimo ha aiutato Trump a preparare il dibattito con il candidato democratico Joe Biden. (fonte Adnkronos)