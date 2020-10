Ardea – Si è salvato per miracolo il ciclista rimasto coinvolto in un incidente sul lungomare degli Ardeatini nel primo pomeriggio di oggi 4 ottobre.

Il sinistro è avvenuto all’intersezione con via Bergamo, dove il ciclista, di circa 40 anni, è stato colpito da una macchina Fiat Panda che, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, non si sarebbe fermata allo stop. Lo sportivo è stato catapultato sul senso di marcia opposto, andando a sbattere contro una Fiat Croma e rompendole il parabrezza con il capo a causa del violento urto.

Foto 3 di 5









L’uomo è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’Ospedale di Latina, ma le sue condizioni non risultano gravi. Secondo il personale sanitario del 118 si è salvato grazie al casco di protezione che indossava. Sul luogo la Polizia Locale di Ardea, coordinata dal Comandante Sergio Ierace. L’intervento della municipale è stata eseguito nel corso del pattugliamento del territorio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea