Ostia, scontro auto-camioncino a via delle Ebridi: traffico in tilt

Ostia – Traffico paralizzato a Ostia Lido a causa di un incidente verificatosi alla rotonda di via delle Ebridi, all’altezza dei centri commerciali. A scontrarsi, un’automobile con un’automobile. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi di rito e per definire l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo una lunga coda di auto blocca il traffico su via della Martinica.

