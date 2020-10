Pomezia, dal 5 ottobre al via il servizio mensa nelle materne comunali

Pomezia – Il Comune di Pomezia rende noto che da lunedì 5 ottobre 2020 sarà attivo il servizio di refezione scolastica nei quattro plessi della Scuola dell’Infanzia comunale:

Maria Immacolata;

San Francesco d’Assisi;

Sant’Andrea Uberto;

Gianni Rodari.

Il Comune ricorda, inoltre, che l’ingresso dei bambini è previsto per tutti dalle ore 7:30 alle ore 8:45. Mentre l’uscita è prevista dalle 12:30 alle 13:30 per il tempo modulare e dalle 15:30 alle 17:30 per il tempo pieno.

“Come già annunciato – sottolinea il sindaco Adriano Zuccalà – la prossima settimana partirà la refezione scolastica nelle materne comunali. Nelle scuole statali, invece, il servizio partirà nel periodo compreso tra il 12 e il 19 ottobre per una serie di criticità organizzative che non dipendono dalla gestione del Comune o dagli istituti scolastici”.​

“Siamo pronti per partire con la mensa scolastica nelle materne comunali – commenta l’assessore Miriam Delvecchio –. Abbiamo studiato le modalità di somministrazione dei pasti con la ditta preposta alla mensa e da lunedì i bambini potranno usufruire di un servizio efficiente, in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie per evitare il diffondersi del Covid-19″.<

