Pomezia, Fucci (Lega): “La nostra proposta sul campo rom stravolta e resa inutile dal M5S”

Pomezia – “In questa settimana si è finalmente tenuto il Consiglio Comunale, che non si teneva da due mesi a Pomezia. Abbiamo presentato 5 proposte, ma il Movimento 5 Stelle ne ha inserite solo due, una scelta arbitraria e arrogante. La prima proposta era legata al campo nomadi di Castel Romano, allo sgombero tanto paventato dal Sindaco di Roma che non c’è più stato”. Lo dichiara il consigliere di opposizione ed ex sindaco di Pomezia Fabio Fucci in un video in diretta pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Al consiglio – ha detto il Consigliere – abbiamo fatto presente che Pomezia ha già dato sui disagi che Roma nel tempo ha causato alla città. I problemi della Capitale frequentemente sono stati scaricati sul nostro territorio. Addirittura il Comune di Roma con le amministrazioni di sinistra ha acquistato delle palazzine a Pomezia per trasferirci delle situazioni di marginalità sociale, con tutti i conseguenti problemi scaricati sulla nostra città”.

“Lo stesso sta accadendo con il campo rom di Castel Romano, dove, sulla base delle notizie della stampa, alcune famiglie del campo rom sarebbero state trasferite a Santa Palomba, lato Roma. Con la nostra proposta della Lega chiedevamo due cose: la prima che la città di Pomezia si dimostrasse indisponibile ad ospitare gli sgomberati dal campo rom, e la seconda di inviare una formale diffida alla Sindaca Raggi per diffidarla dal trasferire queste famiglie nelle zone di confine di Pomezia, dimenticate da Roma ma che in realtà per noi sono vicine e importanti”.

“Ecco cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle di Pomezia: con un colpo di maggioranza ha preso la nostra proposta, l’ha stravolta togliendo l’indisponibilità della città di Pomezia ad accogliere i rom sgomberati dal campo nomadi e ha tolto la parte della diffida al Sindaco Raggi. Hanno modificato totalmente la proposta e l’hanno votata, rendendola di fatto una delibera totalmente inutile“.

