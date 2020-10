Rissa in strada nel centro di Latina, spunta anche un coltello: nei guai due italiani

Latina – I poliziotti della Questura di Latina nel corso del pomeriggio di sabato 3 ottobre, sono intervenuti in una via del centro cittadino a seguito di segnalazione pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113” relativa ad una rissa tra alcune persone.

Sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno constatato la presenza di due cittadini italiani, uno dei quali, a loro dire, aveva colpito con una lattina un’altra persona, la quale per tutta risposta aveva minacciato il suo aggressore con un coltello.

Alla luce delle primissime risultanze investigative è stato possibile appurare come la lite fosse stata originata da futili motivi. I due partecipanti alla lite, entrambi gravati da numerosi pregiudizi di Polizia, sono stati bloccati e successivamente condotti presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Una volta informato il P.M. di turno, i due pregiudicati, sono stati deferiti per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

