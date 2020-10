Sabaudia, il Sindaco incontra il Comandante dell’Artiglieria Controaerei “Sforzesca”  

Sabaudia – Nella mattinata di ieri, giovedì 1 ottobre 2020, il sindaco Giada Gervasi ha ricevuto il Colonnello Natale Gatti, Comandante del 17° Reggimento Artiglieria Controaerei “Sforzesca”, reduce dalla missione che ha visto oltre un centinaio di artiglieri pontini impegnati nella zona occidentale del Kosovo, nell’ambito delle attività del Comando regionale della missione Nato Kfor.

Un impegno importante, assunto tra l’altro in un momento delicato, contrassegnato dall’emergenza epidemiologica che pure nelle aree del sud-est europeo ha fatto sentire la sua presenza, richiedendo al Comandante e a tutti i militari presenti in loco uno sforzo maggiore. Alle attività implementate per contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento delle comunità locali si sono affiancate, infatti, quelle imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alla pandemia da Covid-19, atte a prevenire i contagi, sia nella gestione interna, sia di supporto alla popolazione per la realizzazione delle necessarie misure di contrasto e contenimento del virus.

L’incontro, rinviato da tempo proprio per l’emergenza socio-sanitaria, è stata l’occasione per un formale scambio di saluti dopo il rientro a Sabaudia del Reggimento e per fare il punto sulla missione che lo ha visto protagonista, anche dal punto di vista umanitario, con aiuti alle comunità locali.

“Non ho altre parole se non di infinita gratitudine per il Comandante Gatti e per tutto il 17° Reggimento – dichiara il sindaco Gervasi -. Il loro impegno nel mantenimento della sicurezza e nella difesa e promozione della Pace negli scenari di conflitto del Kosovo, ha permesso di raggiungere obiettivi importanti anche nella lotta contro il virus che da mesi ci attanaglia, dimostrando ancora una volta il valore dei nostri militari e l’importanza di tali missioni.

Ho apprezzato moltissimo il lavoro svolto e del quale il Comandante ha sempre avuto premura di aggiornare me e la comunità tutta, così come ho gradito i continui scambi che abbiamo avuto nel corso di quei lunghissimi mesi. È questa sinergia che fa la differenza e che attesta il valore della cooperazione tra Istituzioni”.

Anche il Colonnello Gatti ha evidenziato l’importanza del rapporto sinergico tra le istituzioni sul territorio, secondo il principio #di più insieme, soprattutto nel fronteggiare avversità, come il Covid-19, che ha interessato tutta la comunità.

