Anzio, Brignone: “Esperti e cittadini insieme per il molo a difesa dell’antico porto”

Anzio – “Martedì 13 ottobre 2020 si terrà la commissione Lavori Pubblici per discutere delle proposte per il molo a difesa dell’antico porto neroniano, così come stabilito durante il consiglio comunale di mercoledì 30 settembre”. Lo dichiara in una nota stampa Luca Brignone di Alternativa per Anzio.

“Oltre ai commissari ordinari – prosegue Brignone – parteciperanno i capigruppo di tutte le forze politiche rappresentante in consiglio. Vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento ritengo sia utile e necessario allargare la partecipazione ad altri soggetti che possano dare un utile contributo: professionisti, tecnici, storici, archeologi ecc”.

“Ho richiesto personalmente – conclude – al Presidente della commissione di poter invitare i rappresentanti del comitato “Tutela Villa e Grotte di Nerone”, i quali nel corso degli anni hanno dimostrato, in maniera trasversale ed esterna a qualsiasi logica partitica, un impegno attivo e costruttivo per l’immenso patrimonio storico, archeologico e culturale della nostra città”.

