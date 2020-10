Ardea, Libanori: “Su via Laurentina nuove piogge, vecchie buche”

Ardea – “Sono decine le segnalazioni da parte di cittadini del Comune di Ardea e delle zone limitrofe che protestano per un vecchio problema di tenuta del manto stradale della Strada Provinciale 95, via Laurentina, a seguito dell’arrivo della stagione autunnale”. Così dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Libanori.

“L’asfalto si e’ nuovamente aperto in più punti lungo il percorso che va dal km 28 al 31. È la zona compresa tra Bivio Caronti (all’incrocio con via Pontina Vecchia) e l’innesto con via della Castagnetta.

Il tratto è di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale che ha il compito di curarne la manutenzione. Va notato che quel pezzo di via Laurentina rappresenta uno snodo importante per raggiungere la zona industriale di Pomezia (lato Pontina Vecchia) e il primo svincolo di Ardea sulla Strada Statale 148, via Pontina.

Ogni giorno, infatti, è percorso da migliaia di motocicli, automobili e automezzi pesanti, la cui sicurezza è di nuovo messa a repentaglio a causa delle numerose buche – talvolta voragini – che con le prime piogge riappaiono immediatamente. Si fa presente, inoltre, che anche nelle prime ore buie della mattina il traffico resta intenso in direzione dei siti industriali locali e della via Pontina.

Non sta meglio la S.P. 95 nel tratto tra il km 32 e il 35, compreso tra lo svincolo per la Rocca di Ardea e la rotonda Idrica all’altezza del bivio per via Pratica di Mare.

Venendo da Ardea, in direzione Tor San Lorenzo, prima della rotonda sul lato destro della carreggiata insistono da tempo crateri pericolosissimi per la vita di ciclisti e motociclisti, ma anche per gli stessi automobilisti che come unico ‘conforto’ – verrebbe ironicamente da dire – hanno la vicina presenza di un noto gommista a pochi metri dalle voragini.

L’urgenza del ripristino del manto stradale è immediata e ci auguriamo che quanto prima il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, voglia dare il via ai doverosi lavori di manutenzione”.